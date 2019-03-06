Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.

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