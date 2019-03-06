Dünya
Almanya'nın Caracas Büyükelçisi, Venezuela'da "istenmeyen kişi" ilan edildi
06 Mart 2019 Çarşamba 19:25 - Son Güncelleme 06 Mart 2019 Çarşamba 19:25
Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener, Venezuela'nın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildi. Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verildi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
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