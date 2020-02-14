Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişi hakkında "aşırı sağcı terör örgütü kurmak", 8 kişi hakkında da "bu örgütü desteklemek" şüphesiyle soruşturma yapıldığı bildirildi.

Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde şüphelilerin evlerinin arandığı ancak şimdiye kadar herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Almanya’nın devlet ve toplum düzenini sarsmak hedefiyle 5 kişinin 2019 Eylül'de terör örgütü kurduğu belirtildi.

Örgütün, ülkede siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yaparak iç savaş benzeri koşulların oluşmasını amaçladığı ifade edildi.

8 kişinin de bu örgüte maddi destek verme, silah temin etme ve yapılacak saldırılara iştirak etme sözünü verdiği aktarıldı.