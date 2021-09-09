Sabah saatlerindeki baskınların, Osnabrück Savcılığı'nın 2020 yılından bu yana yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında yapıldığı aktarıldı.



Bakanlıklarda mali suçlarla ilgili görevli kişilerin, kara para aklama şüphesine ilişkin hazırladıkları raporları polise ve ilgili birimlere iletmedikleri iddiası bulunuyor.



Baskın düzenlenen bakanlıklardan Maliye'nin başındaki isim Olaf Scholz, Almanya'da başbakanlık adaylığına hazırlanan isimler arasında.

Almanya Başbakanı Merkel'in son günlerde eleştirdiği Alman siyasetçi, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi'nin de başbakan adayı.

Scholz, ülkedeki anketlere göre de halkın en çok destek verdiği kişi.