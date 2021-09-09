Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da yolsuzluk operasyonu: Bakanlıklara baskın düzenlendi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın başkenti Berlin'de kara para aklama soruşturması kapsamında Maliye ve Adalet bakanlıklarına baskın düzenlendi.
Sabah saatlerindeki baskınların, Osnabrück Savcılığı'nın 2020 yılından bu yana yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında yapıldığı aktarıldı.
Bakanlıklarda mali suçlarla ilgili görevli kişilerin, kara para aklama şüphesine ilişkin hazırladıkları raporları polise ve ilgili birimlere iletmedikleri iddiası bulunuyor.
Baskın düzenlenen bakanlıklardan Maliye'nin başındaki isim Olaf Scholz, Almanya'da başbakanlık adaylığına hazırlanan isimler arasında.
Almanya Başbakanı Merkel'in son günlerde eleştirdiği Alman siyasetçi, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi'nin de başbakan adayı.
Scholz, ülkedeki anketlere göre de halkın en çok destek verdiği kişi.
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