Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

Almanya'nın Hanau kentinde iki farklı kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/tgUpoN55bF pic.twitter.com/jTn09ljbU1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2020

Bu arada, 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanmasına çalışıldığı belirtilerek, olayın görgü tanıklarının polisin 06181 100-123 numaralı telefonunu arayarak bilgi vermeleri de istendi.