Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 00:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Almanya'da silahlı saldırı düzenlendi.
Hamburg kentindeki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Faillerin kaçtığı belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis, şehrin Alsterdorf semtinde büyük bir operasyonun sürdüğünü açıkladı.
Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/SmLiNLvXQC pic.twitter.com/Qye4Qeoh53— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2023
Etiketler: Almanya Son Dakika
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