Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara moral oldu

Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara moral oldu

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Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı. https://t.co/SmLiNLvXQC pic.twitter.com/Qye4Qeoh53

Polis, şehrin Alsterdorf semtinde büyük bir operasyonun sürdüğünü açıkladı.

Faillerin kaçtığı belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hamburg kentindeki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

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