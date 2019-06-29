Almanya'da yine bir Neo-Nazi grubuyla ilgili korkunç bir istihbarat raporu ortaya çıktı. Tehlike bu kez daha büyük çünkü, kendilerini "Nordkreuz", yani "Kuzey Haçı" olarak adlandıran grup üyeleri, polis ve askerlerden oluşuyor.

Grup üyelerinin yerel siyasetçilerden oluşan "ölüm listeleri" hazırladığı ve 200 ceset torbası sipariş ettiği ortaya çıktı.

Örgüt üyeleri, polis bilgisayarlarından, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Sol ve Hristiyan Demokrat Birlik partili yerel siyasetçilerin adreslerini topladı.

O araştırmalar sonunda "ölüm listeleri" oluşturdu.Listede, Doğu Almanya'daki 3 eyalette yaşayan 25 bin mülteci de yer alıyor.

Endişe verici bilgiler içeren raporun kaynağı ise Alman yerel istihbarat servisi.

Alman medyasında yayınlanan o rapora göre, "Kuzey Haçı" isimli Neo-Nazi örgüt üyelerinin, birçok silaha ve onbinlerce mühimmata erişimi bulunuyor.

Şimdiye kadar, örgütün 3 üyesine karşı, polise ait 10 bin mermi ve hafif makineli tüfeği çaldıkları gerekçesiyle dava açıldı.

Kaynak: TRT Haber