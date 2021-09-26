Almanya'da 60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gitti.

Angela Merkel'in aday olmadığı seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erdi.

Almanya’da yapılan seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Alman kanalları ilk sonuçları vermeye başladı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/XYo84vIdLY pic.twitter.com/FYWFqVjIJ1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2021

Hristiyan Birlik Partisi'nin oy oranı yüzde 8 düştü

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 25 oy aldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre yüzde 8 azaldı.

Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 4,5 artırarak yüzde 25 oy aldı.

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı.

FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD’nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.

CDU/CSU önde gidiyor

Sol Parti ise sandık çıkış anketinde yüzde 5'te kaldı. Sol Parti'nin oylarının bir önceki seçime göre yüzde 4,2 azalması dikkati çekti.

İlk seçim anketine göre Almanya Federal Meclis'te oy dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 200, SPD 197, Yeşiller 119, FDP 87, AfD 87, Sol Parti 39.

Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi.