Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 351 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylelikle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 119'a ulaştı.

Vaka sayılarının da rekor kırdığı ülkede, Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Başkanı Gernot Marx, bazı hastanelerin halihazırda COVID-19 hastalarını yurt dışına transfer etmeyi gerekli kılan bir "akut aşırı yüklenme" ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Almanya, geçen hafta koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Salgından en fazla etkilenen bölgeler için kapanma talimatı verilmişti.