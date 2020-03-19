Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tespit edilen vakalarla birlikte, toplam enfekte kişi sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar 20 kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 8 bin 988'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 220 bini aşmış durumda.