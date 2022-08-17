Wall Street Journal'ın Alman hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, evleri ve işyerlerini ısıtmak için yeterli enerji kaynağının bulunmadığı potansiyel olarak soğuk ve karanlık bir kışla karşı karşıya olan Almanya, son üç nükleer santralinin uzun süredir planlanan kapatmalarını ertelemeye hazırlanıyor .

Gazete, Şansölye Olaf Scholz'un kabinesinin ertelemeyi resmen kabul etmediğini ve bunun da büyük olasılıkla parlamentoda bir oylama gerektireceğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda Almanya'nın enerji ihtiyacına ilişkin bir değerlendirme tamamlanana kadar bu adımlar kesinleşmeyecek, ancak Rus gazı şu anda Kuzey Akım 1 boru hattından kapasitenin yüzde 20'sinden daha az bir oranda akarken, yetkililer bunun “öngörülen bir sonuç” olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Robert Habeck cuma günü yaptığı açıklamada Berlin'in kamu binalarındaki termostatların sonbahar ve kış aylarında 19 derecenin üzerine ayarlanmasını zaten yasaklamaya karar verdiğini söyledi.