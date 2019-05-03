Almanya’da isimlerle ilgili araştırma yapan GfdS Derneği, 2018 yılında "Almanya’da doğan çocuklara en çok verilen isimler" sıralamasında Türklerin çocuklarına en çok Muhammed ve Leyla ismini verdiğini belirledi.

Almanlar arasında 2018 yılında en çok kullanılan kız isimlerinde Marie/Mari yüzde 2.61 ile sırayı alırken, sıralamada en çok kullanılan kız isimlerinden Sophei/Sofie yüzde 2,39 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Erkek çocuk isimlerinden Paul ismi 1,32 ile ilk sırada, Alexander ismi ise 1.30 oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Türkler ve Araplar arasında en çok tercih edilen isim olan Muhammed ilk sırayı alırken, Türkiye’de doğan erkek çocuklarına en çok verilen ismin ise Yusuf olduğu belirtildi.

Almanya’da doğan kız çocuklarına verilen isimler arasında Leyla birinci sırada yer alırken Türkiye’de doğan kız çocuklarına ise en çok Zeynep ismi verildiği belirlendi.

Almanya’da en çok tercih edilen ikinci erkek ismi Ali olurken, Türkiye’de ikinci sıradaki en çok verilen erkek ismi Eymen olarak açıklandı. Türkiye’de ikinci sıradaki en sevilen kız ismi Elif olurken, Almanya’daki Türkler arasında da kız çocuklarına verilen ve en sevilen ikinci isim Elif olarak belirlendi.

Kaynak: İHA