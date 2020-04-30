Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da COVID-19'dan hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Hannover, Münih ve Kiel bölgelerinden 5 Türk COVID-19 nedeniyle vefat etti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 135'e yükseldi.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı 162 bin 530'a, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 572'ye çıktı.
Etiketler: koronavirüs almanya almanya'da koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 23:51
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