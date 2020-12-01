Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 15 yaralı
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Trier polisinin yaptığı açıklamaya göre, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın 51 yaşındaki sürücüsü tutuklandı.
Polis olay yerinden uzak durulması ve olayda çekilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanmamasını istedi.
Alman basınında yer alan haberlerde, aracının 51 yaşındaki sürücüsünün Alman olduğu bilgisi paylaşıldı.
Olayda terör saldırısı motifleri olmadığı, tutuklanan kişinin psikolojik sorunları olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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