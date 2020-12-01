Trier polisinin yaptığı açıklamaya göre, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın 51 yaşındaki sürücüsü tutuklandı.

Polis olay yerinden uzak durulması ve olayda çekilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanmamasını istedi.

Alman basınında yer alan haberlerde, aracının 51 yaşındaki sürücüsünün Alman olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayda terör saldırısı motifleri olmadığı, tutuklanan kişinin psikolojik sorunları olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.