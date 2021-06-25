Almanya'nın Würzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Saldırı şehir merkezinde, akşam saatlerine doğru meydana geldi. Elinde bıçak olan bir kişi çevredekilere saldırdı.

Saldırının nedeni bilinmiyor

3 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. Saldırgan polisler tarafından vuruldu ve gözaltına alındı.

Alman polisi tehlikenin geçtiğini, ikinci bir saldırganın olmadığını açıkladı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia ediliyor.