Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da bıçaklı saldırı: En az 3 ölü
Almanya'nın Würzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Almanya'nın Würzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Saldırı şehir merkezinde, akşam saatlerine doğru meydana geldi. Elinde bıçak olan bir kişi çevredekilere saldırdı.
Saldırının nedeni bilinmiyor
3 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. Saldırgan polisler tarafından vuruldu ve gözaltına alındı.
Alman polisi tehlikenin geçtiğini, ikinci bir saldırganın olmadığını açıkladı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia ediliyor.
Etiketler: Almanya
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