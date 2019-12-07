Almanya Köln'ün Appellhofplatz semtindeki ARD'nin merkez stüdyoları önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, televizyonda yayınlanan belgeseli protesto etti.

Dev bir Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı gösteri İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Türkiye Cumhuriyeti kardeşlik fikrini temel ilke edinmiş bir Cumhuriyettir"

12 dernek ve sivil toplum kuruluşu adına bildiri okuyan Alper İnci, herkesi Atatürk'e saldırı kampanyalarına karşı gerçekçi ve mantıklı olmaya çağırarak, Alman halkının sağduyusuna güvendiklerini söyledi.

"Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni Hitler diktatörlüğü ile eşitlemek, utanç verici bir iftiradır. Modern Türkiye'nin bir 'Sünni-Türk' devlet olduğu iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikrini temel ilke edinmiş bir Cumhuriyettir."

[Fotoğraf: AA]

Türkçe ve Almanca okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk’ün Nazi rejimi ile işbirliği yaptığı iddiası, gerçekleri tamamen çarpıtan bölücü bir zihniyetin iddiasıdır. Bu iddianın aksine, Türkiye Ernst Reuter, Ernst Hirsch, Erich Auerbach, Bruno Taut gibi aydınları ülkesinde barındırarak özgür ve refah içinde bir yaşam sürmelerine vesile olmuştur. Bahsi geçen aydınlar ve niceleri, Nazi Almanyasının işkence, baskı, zulüm ve ölüm tehdidinden kurtulmuş, aydın fikirlerini Türkiye Cumhuriyeti'nde yeşertmiştir."

Kaynak: AA