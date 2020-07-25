Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Yetkililer, apartmanda iki ailenin yaşadığını ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri kazanın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.