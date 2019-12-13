Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55’te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; enkaz altında hala insanlar olduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA