Dünya
Almanya’da apartmanda patlama: 25 yaralı13 Aralık 2019 Cuma 12:25 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 12:29
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55’te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; enkaz altında hala insanlar olduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA