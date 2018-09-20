Merkel Türkiye ve Rusya'nın İdlib kararından memnun

Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatına yönelik bir değerlendirme de Almanya'dan geldi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin "Şansölye Merkel, askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çabalardan memnuniyet duyuyor" dedi.

Merkel ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki durumun ele alındığını bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İdlib'de oluşturulacak silahlardan arındırılmış bölgeye sıcak baktığı kaydedildi.

Suriye'yle ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 17 Eylül'de "İdlib bölgesinde silahlardan arındırılmış bir tampon bölgenin oluşturulmasına ilişkin varılan mutabakattan sonraki durumun ele alındığını" aktaran Seibert, "Şansölye Merkel, askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çabalardan memnuniyet duyuyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA