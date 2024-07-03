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Dünya
AA 03.07.2024 15:36

Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral'ın gol sevincine UEFA'dan yaptırım istedi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.

Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral'ın gol sevincine UEFA'dan yaptırım istedi
[Fotograf: Reuters]

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.

UEFA'dan skandal soruşturma
UEFA'dan skandal soruşturma

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.

Almanya'da düzenlenen şampiyonada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golüne de imza atan Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

UEFA'nın skandal kararına Türkiye'den tepkiler gecikmedi.

Bakan Bak'tan tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili UEFA'ya tepki gösterdi.

Bakan Bak, X sosyal medya hesabından, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notuyla Merih'in fotoğrafını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral'ın gol sevincine UEFA'dan yaptırım istedi

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın başlattığı soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. 

ETİKETLER
Almanya EURO 2024 A Milli Futbol Takımı Osman Aşkın Bak Ömer Çelik Devlet Bahçeli
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