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AA
HABER GİRİŞ
11.10.2024 12:53
, 11.10.2024 12:56
SON GÜNCELLEME
11.10.2024 12:56
Almanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
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