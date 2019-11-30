Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün tarihi bir gündür. Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak, Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "TANAP bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir." diye konuştu.

Aliyev, "Bu proje, ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur." dedi.

Kaynak: AA