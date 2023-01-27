Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aliyev, Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı kınadı
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanı Aliyev, şehit düşen güvenlik görevlisinin yakınlarına başsağlığı diledi.
Aliyev, yaptığı paylaşımda, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimize yönelik gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarının güvenliğini sağlarken şehit olan Orhan Askerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev İran
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