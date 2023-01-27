Cumhurbaşkanı Aliyev, şehit düşen güvenlik görevlisinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Aliyev, yaptığı paylaşımda, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimize yönelik gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarının güvenliğini sağlarken şehit olan Orhan Askerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.