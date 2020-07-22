Haber Giriş: Kaynak: USGS
Alaska'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Alaska Yarımadası'nda 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Perryville bölgesi olan deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Bölgede yaşayanlar için tsunami uyarısı yapıldı.
Etiketler: alaska'da deprem amerika'da depremSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:16
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