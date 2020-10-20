Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Alaska'da 7,5 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Alaska'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu, ABD'nin Alaska eyaletinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
7,5 büyüklüğündeki deprem, Alaska'nın güneybatısında yer alan Aleut takımadalarında gerçekleşti.
Deprem, yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Amerikan Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi de, Alaska'daki depremin tsunamiyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
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