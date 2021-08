Suriye'deki petrol rafineleri içinde bulunan bir enerji santralinden kaynaklanan petrol sızıntısı endişeye yol açıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Karpaz açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı 3 gemi teyakkuz halinde bekletiliyor.

Petrol sızıntısı Karpaz'daki Zafer Burnu'na 6 mil kadar yaklaşınca bölgeye bariyerler yerleştirildi.

Sızıntı miktarı ise 20 bin tonu buldu.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'den atık toplayabilen iki geminin cuma günü bölgede olacağını açıkladı.

Sızıntı İskenderun'a doğru ilerliyor

KKTC'li yetkililer rüzgarın yönü kuzeye döndüğü için sızıntının kıyılarını teğet geçmesini umuyor. Ancak petrol sızıntısı İskenderun istikametine doğru ilerliyor.

Türkiye’den KKTC'YE giden ekipler çalışmalara destek veriyor.

3 Eylül’den sonra rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte petrol sızıntısının tekrar KKTC'ye dönme riski var.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D