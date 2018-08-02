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Ahmedinejad'dan Trump'a: Yeşil Kart sahibi İran hükümeti yakınlarını açıkla

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ABD Başkanı Trump'a, ABD'de ikamet eden "Yeşil Kart" sahibi İran hükümet yetkililerinin yakınlarının isimlerini açıklama çağrısı yaptı.

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Ahmedinejaddan Trumpa: Yeşil Kart sahibi İran hükümeti yakınlarını açıkla

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'de ikamet eden "Yeşil Kart" (Green Card) sahibi İran hükümet yetkilileri üzerinden yüklendi. Trump'a, Yeşil Kart sahibi kişilerin isimleri ve banka hesaplarını açıklama çağrısı yaptı.

Ahmedinejad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Trump, İran hükümet yetkililerinin yakınlarından Yeşil Kart sahibi olanların isimleri ve ABD'deki banka hesaplarının listesini yayınlayın" ifadelerini kullandı.

Ahmedinajad daha önce de Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı Yargı Erki yetkililerini yolsuzlukla suçlamış, bunun üzerine İran medyasında hükümet yetkililerine yakın bazı kişilerin ülke dışına döviz kaçırdığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Son yıllarda İran hükümetini hedef alan açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ahmedinejad'ın iki yardımcısı Hamid Bakayi ile İsfendiyar Rahim Meşai yolsuzluk suçlamasıyla halen tutuklu.

2 gün önce Ahmedinejad ve kendisine yakın isimler İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, ülkedeki durumu protesto etmek için gösteri izni istemişti. Ahmedinejad'ın izin talebine henüz yanıt verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mahmud Ahmedinejad, iran, Donald Trump, abd, yeşil kart, green card
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