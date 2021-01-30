Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Afrin'de bombalı terör saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.
Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2021
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.https://t.co/Bg5D9D8tsq pic.twitter.com/qKvRJnTVbb
Etiketler: PKK/YPG Terör Saldırısı
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