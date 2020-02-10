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Afrin'de bombalı araç saldırısı: 9 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil ise yaralandı.
Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bu eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı suriye bombalı araç saldırısı afrinSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:26
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