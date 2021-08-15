Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da yönetimin Taliban'a devri için müzakerelere başlanacak
[Fotoğraf: AA]
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.
Taliban'ın, Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başlamasının ardından Afganistan İçişleri Bakanlığından yönetimin devrine ilişkin açıklama geldi.
Bakanlık, ilgili müzakerelerin başlayacağını bildirdi.
Taliban'dan ''güç kullanmayacağız'' açıklaması
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.
Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.
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