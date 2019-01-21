Afganistan Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Vardak eyaletindeki bir askeri eğitim merkezine Taliban tarafından saldırı düzenlendiğini, 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Reuters
Taliban Afganistan'ın Vardak eyaletindeki bir askeri eğitim merkezine saldırı düzenledi. Savunma Bakanlığı 126 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afganistan Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Vardak eyaletindeki bir askeri eğitim merkezine Taliban tarafından saldırı düzenlendiğini, 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Reuters