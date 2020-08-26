Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da sel 45 can aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı selde 45 kişi hayatını kaybetti.
Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Şu ana kadar 45 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 90 kişinin de yaralandığını belirtti.
Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Etiketler: sel pervan AfganistanSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:13
Sıradaki Haber
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz