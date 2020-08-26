Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Şu ana kadar 45 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 90 kişinin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.