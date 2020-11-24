Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 18:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Afganistan'da patlamalar: En az 14 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Bamyan şehrinde meydana gelen iki patlamada en az 14 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Patlayıcıların şehirdeki pazar yerinin yakınlarına gizlendiği açıklandı.
Patlamalarda şu ana kadar 12 sivil ve 2 trafik polisi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
Etiketler: Afganistan Son Dakika
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