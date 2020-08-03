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Afganistan'da hapishaneye bombalı saldırı: 13 ölü, 42 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti.
Hogyani, saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: hapishane bombalı saldırı AfganistanSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:34
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