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Afganistan'da hapishaneye bombalı saldırı: 11 ölü, 42 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Celalabad kentindeki hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Celalabad kentindeki bir hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Üç ayrı patlamanın yaşandığı saldırıda, 11 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeden silah seslerinin yükseldiği belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı hapishaneSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 08:03
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