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Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı Nangarhar hiva cenazeSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 11:13
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