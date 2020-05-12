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Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı: 15 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin yaralandığını belirtti.
Hayatını kaybedenlerin arasında Nangarhar İl Şura Vekili Lala Han'ın bulunduğunu ifade eden Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Nangarhar hiva cenaze bombalı saldırı AfganistanSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:47
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