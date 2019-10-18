Dünya
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 22 ölü18 Ekim 2019 Cuma 14:47 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 15:11
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 60 kişinin de yaralandığını söyledi.
Hogyani, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü kaydederek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: cuma namazı camiye bombalı saldırı Afganistan