Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 60 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü kaydederek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA