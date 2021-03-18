Kabil polisi yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin can kayıplarını doğruladı.

Otobüsün kamu çalışanlarını taşıdığı belirtildi.

Saldırı, aralarında ABD ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerle Afganistan hükümeti ve Taliban'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da barış sürecinin hızlandırılması için toplandığı gün gerçekleştirildi.