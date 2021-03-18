Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 07:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kamu personelini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kabil polisi yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin can kayıplarını doğruladı.
Otobüsün kamu çalışanlarını taşıdığı belirtildi.
Saldırı, aralarında ABD ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerle Afganistan hükümeti ve Taliban'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da barış sürecinin hızlandırılması için toplandığı gün gerçekleştirildi.
Etiketler: Afganistan ABD Rusya
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