"Tolo news"in haberine göre, Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, Gazne kentinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumazada, saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Haberde, saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.