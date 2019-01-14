İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, Kabil'in 9. Bölgesindeki yabancılara ait bir kamp yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 40 kişinin yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Şiddeti kilometrelerce uzaklıktan hissedilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA