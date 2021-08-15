Afgan İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Gani'nin bugün Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise güvenlik gerekçesiyle Gani'nin hareketine dair hiçbir şey söyleyemeyeceklerini bildirdi.

Ayrıca bir Taliban temsilcisi, Eşref Gani'nin nerede olduğunun araştırılacağını duyurdu.

Taliban Kabil'e ulaştı

Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.