ABD'nin Teksas eyaletinde koronavirüs tedbirleri kaldırılıyor
ABD'nin ikinci büyük eyaleti Teksas'ta koronavirüs yasakları bugünden itibaren kaldırılıyor. Eyalette maske takmak zorunlu olmaktan çıkarılacak, kapalı olan işletmeler tam kapasiteleriyle açılacak.
ABD, yaklaşık 29 milyon vaka ile koronavirüs salgınından dünyada en fazla etkilenen ülke durumunda. Hayatını kaybedenler ise yarım milyonu aştı.
Bu rakamlar ortadayken, ABD'nin ikinci büyük eyaleti Teksas, bugünden itibaren bütün yasakları kaldırıyor.
Böylece eyalette hayatın normale dönmesi hedefleniyor.
Teksas'ın kararı tartışılıyor
Bütün salgın kısıtlamalarının kaldıran eyaletlere Teksas'ın da katılması ülkedeki tartışmaları alevlendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, bazı eyaletlerde tedbirleri kaldırma kararını "büyük bir yanlış ve ilkel bir yaklaşım" olarak nitelendirmişti.
Tedbirleri kaldıran eyaletlerin bir çoğunda yönetimin Cumhuriyetçiler’in elinde olması, kararların politik olduğu görüşünü güçlendirmişti.
Teksas'ta koronavirüste son durum
Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Teksas'ta bugüne kadar yaklaşık 45 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Teksas, koronavirüs ölümleri sıralamasında ABD'de üçüncü sırada yer alıyor.
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