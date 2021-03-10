ABD, yaklaşık 29 milyon vaka ile koronavirüs salgınından dünyada en fazla etkilenen ülke durumunda. Hayatını kaybedenler ise yarım milyonu aştı.

Bu rakamlar ortadayken, ABD'nin ikinci büyük eyaleti Teksas, bugünden itibaren bütün yasakları kaldırıyor.

Böylece eyalette hayatın normale dönmesi hedefleniyor.

Teksas'ın kararı tartışılıyor

Bütün salgın kısıtlamalarının kaldıran eyaletlere Teksas'ın da katılması ülkedeki tartışmaları alevlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, bazı eyaletlerde tedbirleri kaldırma kararını "büyük bir yanlış ve ilkel bir yaklaşım" olarak nitelendirmişti.

Tedbirleri kaldıran eyaletlerin bir çoğunda yönetimin Cumhuriyetçiler’in elinde olması, kararların politik olduğu görüşünü güçlendirmişti.

Teksas'ta koronavirüste son durum

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Teksas'ta bugüne kadar yaklaşık 45 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Teksas, koronavirüs ölümleri sıralamasında ABD'de üçüncü sırada yer alıyor.