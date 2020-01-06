ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

Reuters’ta yer alan haberde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin önümüzdeki günlerde Irak’tan çekileceği iddia edildi. ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine yazdığı iddia edilen mektupta “Irak Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan’ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir.” deniliyor.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD’nin Irak’a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, “Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Pentagon'dan Reuters'e yalanlama

Kısa sürede basında geniş yer bulan mektup, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yalanlandı.

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.

Esper, "Mektup askerlerin yer değiştirmesiyle ilgili olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Irak Meclisi, dün ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

Kaynak: TRT Haber