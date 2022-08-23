Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Atlanta Polis Departmanınca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu duyuruldu.
Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.
Etiketler: ABD
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