Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Afganistan'a yolladığı askerlerin 3 taburu yola çıktı
ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.
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Etiketler: ABD Afganistan Son Dakika
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