ABD'li şarkıcı Katy Perry tamamı kadınlardan oluşan mürettebatla uzaya gidiyor

Katy Perry’ye, Blue Origin’in New Shepard aracıyla gerçekleşecek uçuşta Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik edecek.

Uçuşun, TSİ 15.30 civarında Teksas’tan gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.

10 dakikalık yörünge altı deneyim

Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsül ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek.

Yaklaşık 10 dakika sürecek uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçecek. Kısa bir süreliğine yerçekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebilecekler.

“Kızım için gidiyorum”

Perry, uçuş öncesi Elle dergisine yaptığı açıklamada, “Bu yolculuğu kızım Daisy için yapıyorum. Onun hayallerine sınır koymaması için ilham kaynağı olmak istiyorum” dedi.

Perry, “Okula gittiğinde ‘Annem uzaya gitti’ dediği anı gözümde canlandırıyorum. Onun gözlerinde göreceğim ışık beni heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Tanıdık isimler uçuşta

Katy Perry’nin yanı sıra televizyon sunucusu Gayle King, film yapımcısı Kerianne Flynn, eski NASA mühendisi Aisha Bowe ve cinsel şiddete karşı kampanya yürüten aktivist Amanda Nguyen de uçuşta yer alacak.

Blue Origin bugüne kadar 52 kişiyi uzaya taşıdı. Geçmişte "Star Trek" dizisinin efsane oyuncusu William Shatner da bu deneyimi yaşamıştı.

Uzay turizminde rekabet kızışıyor

Blue Origin, uzay turizmine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elon Musk’a ait SpaceX ile rekabet halinde olan şirket, gelecekte turistleri yörüngeye taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ocak ayında, şirketin daha güçlü roketi New Glenn, insansız ilk yörünge görevini başarıyla tamamlamıştı.