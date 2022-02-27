Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'nın AB pazarına entegrasyonu süreci bulunduğunu anımsattı.

"Birlikte çok yakın çalıştığımız pek çok konu var"

Ukrayna ile AB arasında enerji şebekeleri konusunda da çok yakın iş birliği olduğunu belirten von der Leyen, "Birlikte çok yakın çalıştığımız pek çok konu var" dedi

Von der leyen, Ukrayna'nın zamanla AB'nin bir parçası olacağına işaret ederek, "Onlar bizlerden biri ve onları içeri almak istiyoruz" sözlerini kullandı.

"Ukrayna tarafı için şartların iyi olması önemli"

Ukrayna ile Rusya arasında olası barış görüşmeleriyle ilgili Von der Leyen, "Tabii ki Ukrayna tarafının barış görüşmelerini kabul etmesi ve Ukrayna tarafı için şartların iyi olması önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, her zaman barış görüşmelerini savaşmaya tercih edeceklerine dikkati çekerek, "Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güven tamamen kırıldı ve aşındı" diye konuştu.