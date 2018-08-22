AB'den sosyal medyada terör ve nefret söylemine karşı yeni düzenleme

Avrupa Komisyonu, dev teknoloji şirketleriyle irtibata geçilerek şiddet içeren mesajların hızlı bir şekilde kaldırılmasınının talep edilmesine rağmen yeterince ilerleme kaydedilmemesi gerekçesiyle yeni bir mevzuat üzerinde çalışmaya başladı. Şirketlere yönelik yaptırım içerebilecek sert kuralların yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Brüksel daha önce yasadışı içeriklerin internetten 24 saat içinde kaldırması için Google'e bağlı olan Facebook, Twitter ve Youtube gibi dev teknoloji şirketlerine bazı önerilerde bulunmuştu.

AB vatandaşların güvenliğini önemsiyor

Avrupa Komisyonu Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King ve Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova'nın da aralarında bulunduğu birçok yetkili bu konu üzerinde çalışıyor.

Dijital Ortak Pazardan Sorumlu Üyesi Andrus Ansip daha önce yaptığı açıklamada güvenlik konusuna şöyle dikkat çekmişti:

"İnternetteki sosyal medya platformları, bilgiye erişim kapısı haline geldi, bu yüzden güvenli ortam oluşturulmalı. İllegal mesajlar hem internette hem internet dışında yasak. Birçok sosyal medya platformu yasadışı içerikleri hızlı bir şekilde kaldırmaya çalışıyor. Ancak terör propagandası ve yasadışı içeriklere karşı daha hızlı hareket etmeliyiz. Zira bu durum vatandaşların güvenliği ve temel hak ve hürriyetler açısından büyük tehdit oluşturuyor."

Brüksel Avrupa Birliği ülkelerinin şiddet içeren mesajların kaldırılması için şirketler ile birlikte çalışmalarını ve üç ayda bir Avrupa Komisyonu'na rapor sunmalarını talep etmişti.

Facebook ekibini genişletti

Geçtiğimiz Nisan ayında Facebook DEAŞ ve benzeri örgütlerin şiddet içeren videolarını yayından kaldırmak için ekibini genişlettiğini açıkladı.

Mayıs ayında AB ülkelerinde Ortak Veri Koruma Yasası yürürlüğe girdi. Bu durum Avrupa Birliği topraklarında bulunan şirketlerin kullanıcıları hakkında istedikleri gibi bilgi toplayamayacağı anlamına geliyor. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Avrupa Birliği vatandaşlarının hakları böylece genişletilmiş oldu.

Almanya şirketleri cezalandırıyor

Almanya'da 2017'de yürürlüğe giren bir yasa, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ağlarının şiddet içeren nefret söylemlerini ve mesajlarını yeterince hızlı kaldırmadıkları taktirde 50 milyon euro'ya kadar ceza ödemelerini öngörüyor.

Kaynak: Euronews