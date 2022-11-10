Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.

ABD bu süreçte Ukrayna'ya yarım paketleri ile destek oluyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya "kritik hava savunma ekipmanlarını" da içeren yeni bir savunma yardım paketi vereceğini duyurdu.