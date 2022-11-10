Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Ukrayna'ya 'kritik hava savunma ekipmanlarını' içeren savunma yardım paketi
[Fotoğraf: Getty]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya "kritik hava savunma ekipmanlarını" da içeren yeni bir savunma yardım paketi vereceğini açıkladı.
Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.
ABD bu süreçte Ukrayna'ya yarım paketleri ile destek oluyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya "kritik hava savunma ekipmanlarını" da içeren yeni bir savunma yardım paketi vereceğini duyurdu.
Etiketler: ABD Son Dakika Ukrayna
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