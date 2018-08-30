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ABD'den Kuzey Kore'ye tatbikat tehdidi

Beyaz Saray, ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara devam etme durumunun olmadığını ancak Trump'ın istemesi durumunda daha büyük tatbikatların yapılabileceğini açıkladı.

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ABDden Kuzey Koreye tatbikat tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından atılan adımların sekteye uğraması, Kore Yarımadası'ndaki barış rüzgarını tersine çevirdi. 

ABD medyasında yer alan, "Kore nükleer faaliyetlere devam ediyor" haberlerinin ve Birleşmiş Milletler (BM) raporunun ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kuzey Kore ziyaretini nükleer silahsızlanma konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığını gerekçe göstererek iptal etti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise, nükleer silahları durdurma programındaki durgunluk sebebiyle ABD'nin Güney Kore ile ortak tatbikatlara yeniden başlayabileceği mesajını verdi.

"Tatbikatlara para harcamanın anlamı yok"

Pompeo'nun ziyaretinin iptali ve Mattis'in mesajının ardından Beyaz Saray konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak tatbikatlara değinen Trump, "Şu anda bu ortak tatbikatlara devam edip çok para harcamanın anlamı yok" dedi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Kuzey Kore lideri ile samimi bir ilişki kurduğuna inanıyor. İsterse tatbikatları tekrar başlatabilir. O zaman bu tatbikatlar her zamankinden büyük olur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber, ABC News

Etiketler: Trump, tatbikat, nükleer, Kuzey Kore
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